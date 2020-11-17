Aleyna Tilki'den koronavirüs testlerine tepki
Aleyna Tilki'nin, koronavirüse yakalandığı şüphesiyle aynı gün yaptırdığı testlerin biri pozitif biri negatif çıktı. 12 gündür karantinada olan şarkıcı, test sonuçlarının belirsizliğine tepki gösterdi.
12 gün önce koronavirüs testi yaptıran Aleyna Tilki'nin sonucu pozitif çıktı. Ancak aynı gün birkaç saat sonra yapılan test negatif çıktı. Genç şarkıcı testlerinin bir pozitif bir negatif çıkmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.
"GÜVEN SORUNU VAR"
20 yaşındaki popçu, koranavirüs testlerin belirsiz çıkmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Aleyna Tilki, "12 gündür tedbir olsun diye evden çıkmadım. Yaptırdığım sürüntü testi pozitif. Aynı gün birkaç saat sonra tekrar yaptırdığım kan ve sürüntü testim bu sefer negatif. Aradan 12 gün geçti, bir semptomum bile olmadı. Bu testlere nasıl güveneceğiz?" ifadelerini kullandı.
"DÜNYADA YAPILAN TESTLERİN YARISI YANLIŞ"
Aleyna Tilki, paylaşımına şu notu da ekledi:
"Tüm dünyada yapılan tüm testler bence yüzde 50 yanlış! Bu yüzden negatif çıkan negatif olduğuna güvenmesin. Saçma bir hata var bu testlerde. Yanımdaki insanlar da bir negatif, bir pozitif, bir negatif çıkıp durdu. Aynı gün hem de."
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