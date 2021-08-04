Ali Akman, NEC Nijmegen takımına kiralandı
Hollanda ekibi NEC Nijmegen, Eintracht Frankfurt'tan Ali Akman'ı bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi NEC Nijmegen, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Ali Akman'ı kiraladı.
NEC Nijmegen Kulübü, 19 yaşındaki Ali Akman'ın bir yıllığına kiralandığını açıkladı.
Altyapısında yetiştiği Bursaspor'dan geçen sezon ayrılan genç forvet, mart ayında Eintracht Frankfurt ile 2025'e kadar sözleşme imzalamıştı.
| ??????! ??????! ??????!— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 4, 2021
Ali Akman wordt voor één seizoen gehuurd van Eintracht Frankfurt!
Welkom, Ali! https://t.co/fE2uKK7GeQ
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