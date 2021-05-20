Ali Babacan, Erdoğan'a sözleriyle yanıt verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında attığı bir tweeti paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 09:58
Ali Babacan, Erdoğan'a sözleriyle yanıt verdi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptığı açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. 

Erdoğan'ın "Türkiye’yi yönetme iradesini biz, hiç kimseyle, hiçbir zümreyle, hiçbir çete ve mafyayla asla paylaşmadık, paylaşmayız" tweetini alıntılayan Ali Babacan, "Madem öyle, gereğini yapmaya davet ediyorum" dedi.


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