Ali Babacan, Erdoğan'a sözleriyle yanıt verdi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılında attığı bir tweeti paylaştı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptığı açıklamalarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Erdoğan'ın "Türkiye’yi yönetme iradesini biz, hiç kimseyle, hiçbir zümreyle, hiçbir çete ve mafyayla asla paylaşmadık, paylaşmayız" tweetini alıntılayan Ali Babacan, "Madem öyle, gereğini yapmaya davet ediyorum" dedi.
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