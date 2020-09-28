Ali Babacan: Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, RTÜK tarafından 5 gün boyunca ekranı karatılacak olan Halk TV'ye destek açıklamasında bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden Halk TV'nin 5 gün süreyle ekranının karartılacak olmasına tepki gösterdi. Babacan, "RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum" dedi.
Ali Babacan'ın Halk TV açıklaması şöyle:
"Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum."
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