Ali Babacan: Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum

28 Eylül 2020 Pazartesi, 08:14

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabı üzerinden Halk TV'nin 5 gün süreyle ekranının karartılacak olmasına tepki gösterdi. Babacan, "RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum" dedi.

Ali Babacan'ın Halk TV açıklaması şöyle:

"Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada RTÜK'ün de fikir polisliğine soyunması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için Halk TV'nin beş gün kapatılmasını kınıyorum."