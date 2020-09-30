Ali Babacan: Servet Turgut'un başına gelenler aydınlatılsın
Van’ın Çatak İlçesi’nde helikopterden atıldığı iddia edilen Servet Turgut'un yaşamını yitirmesi konusunda Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Devletin görevi işkence iddialarının üstünü örtmek değil, Turgut‘un gözaltındayken başına gelenleri aydınlatmaktır” dedi.
Van’ın Çatak ilçesinde helikopterden atıldığı iddia edilen 57 yaşındaki Servet Turgut yaşamını yitirdi. İddialara tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için tweet attı.
Babacan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Köyünden helikopterle gözaltına alınan 55 yaşındaki Vanlı çiftçi Servet Turgut hayatını kaybetti. Devletin görevi işkence iddialarının üstünü örtmek değil, Turgut‘un gözaltındayken başına gelenleri aydınlatmaktır. Turgut’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.”
NE OLMUŞTU?
11 Eylül'de Van'ın Çatak ilçesindeki operasyonda 57 yaşındaki çiftçi Servet Turgut 50 yaşındaki Osman Şiban gözaltına alındı. İki gün sonra Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında oldukları ortaya çıkan iki yurttaşın işkence edilerek helikopterden atıldığı iddia edilmişti. Yaşanan olay sonrası 57 yaşındaki Servet Turgut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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