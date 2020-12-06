Ali Cem Köroğlu’nu kim öldürdü?

06 Aralık 2020 Pazar, 02:00

Geçen günlerde koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören Devlet Tiyatroları kostüm ve dekor tasarımcısı Ali Cem Köroğlu hayatını kaybetti. Köroğlu’nun ihmal sonucu öldüğünü söyleyen sanatçıların tepkisi büyüyor. Son olarak İzmir Devlet Tiyatroları’nda geçen günlerde prömiyeri yapılan ve kadrosunda pek çok tiyatro emekçisinin koranavirüse yakalandığı “Karıncalar / Bir Savaş Vardı” oyununun kostüm ve dekor tasarımını yapan Ali Cem Köroğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Devlet Tiyatroları’nda koronavirüs ihmalinin konuşulduğu günlerde hayatını kaybeden Ali Cem Köroğlu’nun ve meslektaşlarının salgına yakalanmasına Devlet Tiyatroları’nın yeterli önlemleri almadan oyun sahnelemeye ve provalara devam etmesinin sebep olduğu dile getirilmişti.

ORTAK AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği, Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği ile Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası’nın ortak açıklamalarında da İzmir Devlet Tiyatrosu’ndaki tek kişilik oyunda bile prömiyerden sonra oyuncuların koronavirüse yakalandığı kaydedilerek “Temaslı olan oyunun yönetmeni, yönetmen yardımcısı, dekor ve kostüm tasarımcısı, tüm teknik ekibi test yaptırmış ve pozitif çıktıklarını bildirmişlerdir. Bu durum tüm çalışanların yaşam hakkının riske atılmasıdır. Ve asla kabul edilemez. Bu yaşanan olay hastalık sürecindeki inisiyatifin tek başına kişilere bırakılamayacağının göstergesidir. Yapılan ihmalkârlık oyunda çalışan tüm ekibin sağlığını tehdit eden bir duruma dönüşmüştür” denildi.

İzmir Devlet Tiyatroları Müdürü Levent Ulukut ise bakanlık tarafından alınan tüm önlem kararlarına uyduklarını ve bu kapsamda Bornova ve Karşıyaka sahnelerini bir süre önce kapattıkları ifade etti. Akın Kurt’un virüsü annesinden kaptığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Ulukut, Akın Kurt’un annesinin prömiyerde salonda olmadığını dile getirdi.

Akın Kurt’un testinin pozitif çıkmasının ardından test yaptıran Ulukut’a pozitif teşhisi konuldu. Ulukut, şu an evinde karantina sürecinde bulunuyor.