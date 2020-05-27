Ali Erbaş: Camilerin fethini gerçekleştireceğiz inşallah

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen cuma namazlarına ilişkin açıklama yapan Erbaş, "Şimdi vakit geldi. 29 Mayıs Cuma günü, fethin sembolü olan o günde camilerin fethini gerçekleştireceğiz inşallah." dedi.

29 Mayıs'ın İstanbul'un Osmanlı tarafından alınışının 567’nci yıl dönümü olmasına atıfta bulunan Erbaş, cuma namazı kılmayı da “fetih” faaliyetine benzetti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

“Şimdi vakit geldi. 29 Mayıs Cuma günü, fethin sembolü olan o günde camilerin fethini gerçekleştireceğiz inşallah. Bunun da ilhamını Cenâb-ı Hakk kalbimize düşürdü. Bir gece böyle… Sabahleyin hemen aradım yetkilileri. Onlara da teklif ettim. Onlar da müzakere sonucu hemen Cumhurbaşkanımız açıkladı. Allah razı olsun ondan. Biz de inşallah Cuma günü İstanbul’da büyük bir meydanda Cuma namazımızı bir namazgâh ile...”

Cuma namazının kılınacağı meydanın adının sorulması üzerine de Erbaş, “İnşallah büyük ihtimalle Sultanahmet Meydanı olacak inşallah. Sultanahmet’le Ayasofya arasında bir yer düşünüyoruz, bir değişiklik olmazsa. Orada ben hutbeyi okuyacağım ve bütün Müslümanlara hitap edeceğiz inşallah” diye konuştu.

"HASTALIK BELİRTİSİ OLAN EVDE KILSIN"

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

Hazırlanan afişte, camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.