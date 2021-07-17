Ali Gürbüz’den bir haftada ikinci başpehlivanlık

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:50

Kocaeli Kartepe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 15. Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde Ali Gürbüz rakibi Faruk Akkoyun’u yenerek, başpehlivan oldu.

Hergeleci İbrahim Er Meydanı’nda düzenlenen güreşlere Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve güreş severler katıldı.

Güreşler öncesi merhum Hergeleci İbrahim’in kabrini ziyaret eden Başkan Kocaman, "1914 yılı Başpehlivanımız, çobanbağı oyununun mucidi Pehlivanlar Ustası Hergeleci İbrahim’i mezarı başında andık. Mekanı cennet ruhu şad olsun" dedi.

Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden sonrasındaki ilk güreş organizasyonu olan Geleneksel Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’ne 35 başpehlivan ve 400’ü aşkın güreşçi katılarak er meydanında kol bağladı. 13 kategoride gerçekleştirilen güreşlerde birbirinden iddialı güreşçiler kıran kırana mücadele etti.

Kıyası mücadele sonrasında Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivanı finalde Faruk Akkoyun ile mücadele etti. Kıyası bir mücadelenin yaşandığı güreşlerde Gürbüz başpehlivan oldu.



