Ali İsmail Korkmaz saldırıya uğradığı sokakta anıldı

02 Haziran 2020 Salı, 21:11

Eskişehir'de, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı direnişinde saldırıya uğrayıp tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayici Sokakta anıldı. Yapılan açıklamalarda Gezi ruhunun ve taleplerinin hâlâ güncelliğini koruduğu belirtildi.

Anmaya CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti ve sendikaların temsilcileri ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. KESK, DİSK, TMMOB ve EBTO tarafından düzenlenen anmada basın metnini Eğitim Sen Kadın Sekreteri Özge Ayaz okudu. Gezi’nin birikimiyle, Ali İsmail Korkmaz'ın düşleriyle demokratik Türkiye mücadelesine devam ettiklerini söyleyen Ayaz, “7 yıl önce Türkiye yakın tarihinin en demokratik mücadelesi olan Gezi’ de gençlerimizi yitirdik. Bu sokak ‘nefes alamıyorum’ diyen 19 yaşındaki bir gencin ölümüne şahitlik yaptı. Adı bile değişmedi. O günden beri Emel annenin dediği gibi adalet bekliyoruz. Bu günden yarına unutmayacağız çığlığımız oldu Ali İsmail Korkmaz’ın sözleri. Vurmayın” dedi.