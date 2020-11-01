Ali Kaygusuz'dan bu günlere damga vuracak sözler!

01 Kasım 2020 Pazar, 15:41

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Göztepe taraftarı Ali Kaygusuz'un, 25 Ocak 2020'de Twitter hesabından yaptığı 'deprem vergisi' paylaşımı gündem oldu.

Kaygusuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"sen deprem olduğundan 3 dk sonra para dileniyorsan, vatandaş da elbette 20 yıldır ödediği deprem vergisinin nereye gittiğini soracak.. sen de eşek gibi hesabını vereceksin

Hainsiniz"