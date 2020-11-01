Ali Kaygusuz'dan bu günlere damga vuracak sözler!
İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Göztepe taraftarı Ali Kaygusuz'un, Ocak ayında sosyal medyadan yaptığı 'deprem vergisi' paylaşımı gündem oldu.
İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Göztepe taraftarı Ali Kaygusuz'un, 25 Ocak 2020'de Twitter hesabından yaptığı 'deprem vergisi' paylaşımı gündem oldu.
Kaygusuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"sen deprem olduğundan 3 dk sonra para dileniyorsan, vatandaş da elbette 20 yıldır ödediği deprem vergisinin nereye gittiğini soracak.. sen de eşek gibi hesabını vereceksin
Hainsiniz"
sen deprem olduğundan 3 dk sonra para dileniyorsan, vatandaş da elbette 20 yıldır ödediği deprem vergisinin nereye gittiğini soracak.. sen de eşek gibi hesabını vereceksin— Ali Kayğusuz (@Alicgn) January 24, 2020
Hainsiniz
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