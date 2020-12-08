Ali Koç çok sert konuştu "Beşiktaş maçını hakem katletti"

08 Aralık 2020 Salı, 13:49

Mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışıyoruz ama konuşmamız gereken günlerdeyiz. Enteresan bir yaz dönemi geçirdik. Arkadaşlarım gayet olumlu işler çıkardı. Önemli olan sahadaki performans. Kısır çekişmelerin dışında kalmak istiyoruz. Biz sahaya ve işimize odaklanmaya çalışıyoruz. Bizim dışımızda gelişen olaylar, şartlar bizi işin içine çekiyor. Maalesef bu sene biraz erken başladı.

Selahattin Baki'nin de dediği gibi hakem kararları, bize göre hakem hataları, bazılarını kasıtlı görüyoruz. Bunlar bizi fazlasıyla endişelendiriyor. Ciddi bir sıkıntı var. Geçen sene 20. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. Sonra 7 haftada 21 puanın sadece 3'ünü alabildik. O dönem doğranıyorduk. Bu seneye dönersek, kazanıyoruz. Kazandığımız maçlarda bile bir standartsızlık var. Lehte ve aleyhte, VAR kararlarında müthiş bir standartsızlık var. Sadece Fenerbahçe'nin özelinde değil. Antalyaspor ve Sivasspor da ciddi serzenişte bulunuyorlar.

Türkiye'de bir hakem krizi var. Bu Federasyona, MHK'ya has bir durum değir. Türkiye'de şampiyonluklar sadece saha içinde kazanılmıyor olgusu var. Bu acı bir durum. Bu olguyu değiştirmek için tüm paydaşlar hep beraber çalışmalıyız. Federasyonlar, MHK başkanları değişiyor; ancak değişmeyen bir şey var. Kriz. Hakemlik zor bir meslek; ama bu kadar kötü yönetmek çok daha zor. Bu kadar düşük seviyede performans, bu kadar hata meslekten de daha zor.

Geçen sene Kayserispor maçında 3 tane penaltımız verilmedi. VAR'a gidilmedi. Hakem hataları sistematik geliyor. Futbolla yatıp kalkanlar hakem hatasıyla kastı fark edebilecek durumda. Her şey ortada. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Maçlardaki pozisyonları tek tek açıklasınlar. "Şu nedenden dolayı sarı kartı görsünler" desinler. Hakem notlarını açıklasınlar.

Hakemlik camiasında değişik dengeler, değişik güç odakları, değişik hesaplar kitaplar olduğunu eski hakemler, yöneticiler söylüyor. Beşiktaş maçını hakem katletti. İki takımın da şiakyetleri var. Yediğimiz golden önce faul vardı. Josef iyi niyetli bir insan ama o pozisyona kırmızı kart vermeyen hakem ve hakemi uyarmayan VAR bu işi yapmamalı.

Bir kriz var. Etrafta dolaşan şikayetler. Evet burada bir problem var. Bu problemi adresleyeceğiz, çalışacağız, kriz masası kuracağız dense, Fenerbahçe olarak destek vermekten başka bir düşüncemiz olmaz. Her şey yolunda deniyorsa, biz de Fenerbahçe olarak yolumuzu çizeceğiz. Eski yöntemlerle, yaklaşımlarla, yıllanmış hakem dünyası kanaat önderleriyle sorunları gidermek son derece sıkıntılı.

Kriz var mı yok mu? Sayın MHK Başkanı çıkıp bir kaç söz söylemeli. Hakem atamaları nasıl yapılıyor, notlar nasıl veriliyor? Hakem notları açıklanırsa ahbap-çavuş ilişkisinin önüne geçeriz. Biz bu konuyu açarsak, devrimsel reformlar lazım. Hem şikayet ediyoruz, hem öneride bulunuyoruz. Hakem performansları nasıl değerlendiriliyor. Hakem hataları nasıl yapılıyor, bilmiyoruz. Ama doğru yapılmadığını biliyoruz.

Hakemler kamuoyunun önünde belirlensin. Bu kaotik ortam böyle gitmez. Bu yöntem buraya kadar gidebiliriz. Her sene geriye gidiyoruz. Keşke Kulupler Birliği olarak bu sorunu çözebilelim. Türkiye'de şampiyon takım saha içinde değil saha dışında da etkin olacak algısını yıkalım. Sıkıntı var mı, yok mu? Var diyorsanız TFF gelsin kriz masası kursun, biz de destek verelim ve bu sorunu minimize edelim. Sıkıntı yok diyorsanız, biz de bunu bilelim ve yolumuzu çizelim.

Saha dışındaki algılar var. Geçen sene Zorlu algısını yaşadık. Yok MHK başkanı Ali Koç'un işçisiymiş. Taşeron demeyeyim, yan sanayisini yapıyormuş 30 senedir. Bu sene 2 algıyla başladık.Bu sene iki algı yarattılar: Rıdvan Dilmen sezonu ve Fenerbahçe şampiyon olacak. Rıdvan Dilmen algısı yaratanlar geçen sene de Zorlu algısını yaratan kişilerdir. Hakemler 'Böyle bir algı var, bir düdük çalarken bin kere düşüneyim' diye davranıyordur. Böyle bir algı yarattılar. Geçen haftanın hakeminin Yapı Kredi Bankası'nda üst düzey yöneticiymiş. Biz deli saçması diye baktık. Ben yine de araştırdım, söz konusu yerde değil. 74 bin kişi arasında baktım, orada da çıkmadı. Yüzlerce taşeron var. Tek tek bakmak mümkün değilim. Söz konusu haükemin bugüne kadar çalıştığı yerlere baktık. Muhasebeci kendisi. Bizimle uzaktan yakından bir ilişkisi yok.