Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ’la İrfan Can’ın transferini görüştü: Fenerbahçe ile zirve

30 Ocak 2021 Cumartesi, 03:34

Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki kulüp binasında dün yapılan toplantı sonrası konuşan Göksel Gümüşdağ, “Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz” dedi.

‘G.SARAY YENİ TEKLİF YAPMADI’

G.Saray’ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, “G.Saray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. G.Saray da Fenerbahçe de İrfan ’ı çok istiyor” ifadelerini kullandı.

DİRAR BRUGGE’A DÖNÜYOR

F.Bahçe’de sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Dirar, eski takımı Club Brugge’la anlaştı.

RAKİP RİZE

Fenerbahçe, bugün evinde Rizespor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sarı-Lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan, Tisserand, Sinan, Ferdi ve Sadık, takımdaki yerlerini alamayacak. Rizespor da İstanbul’a çok sayıda önemli futbolcusundan yoksun geldi.