Ali Koç ve Emre Belözoğlu, Göksel Gümüşdağ’la İrfan Can’ın transferini görüştü: Fenerbahçe ile zirve
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu ile İrfan Can Kahveci’nin transferi konusunda özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki kulüp binasında dün yapılan toplantı sonrası konuşan Göksel Gümüşdağ, “Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz” dedi.
‘G.SARAY YENİ TEKLİF YAPMADI’
G.Saray’ın yeni bir teklif yapmadığını kaydeden Göksel Gümüşdağ, “G.Saray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Öncelikle bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerekiyor. İki takım da çok istekli. G.Saray da Fenerbahçe de İrfan ’ı çok istiyor” ifadelerini kullandı.
DİRAR BRUGGE’A DÖNÜYOR
F.Bahçe’de sezon başından bu yana kadro dışı bırakılan Dirar, eski takımı Club Brugge’la anlaştı.
RAKİP RİZE
Fenerbahçe, bugün evinde Rizespor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Sarı-Lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Gökhan, Tisserand, Sinan, Ferdi ve Sadık, takımdaki yerlerini alamayacak. Rizespor da İstanbul’a çok sayıda önemli futbolcusundan yoksun geldi.
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- AKP'li başkan istifa etti
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Tebliğciler o sokakta
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan istifa eden milletvekilleri ve İnce yorumu
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
- AKP'nin açıkladığı ankete ilişkin çok konuşulacak iddia
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
- Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- AKP'li başkan istifa etti
- CHP'li Özgür Özel'den istifalara ilişkin açıklama
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Tebliğciler o sokakta
- İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması!