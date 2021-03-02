Ali Koç ve Emre Belözoğlu maske nedeniyle PFDK'lık!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve futbol takımı sportif direktörü Emre Belözoğlu'nu, Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Ali Koç'un, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı maçta talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.
Emre Belözoğlu'nun da aynı nedenden dolayı tedbirsiz olarak kurula sevki kararlaştırıldı.
Fenerbahçe Kulübü talimatlara aykırı hareket nedeniyle, Trabzonspor ise saha olaylarından dolayı kurula gönderildi.
MKE Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil, Demir Grup Sivasspor futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt ve Kasımpaşalı oyuncu Derrick Luckassen kural dışı hareket, Medipol Başakşehirli Uğur Uçar ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bursaspor ve Giresunspor kulüpleri de PFDK'ye gönderildi.
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, kulübün görevlilerinden Özden Tütüncü, Erhan Aksu ile Ali Ahmet Ekiz, Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Bursaspor antrenörleri Aykut Erdoğan, Mustafa Er ve Tuzlaspor görevlisi Seyfullah Üçgün'ün de kurula sevki kararlaştırıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- İmamoğlu için hapis talebi
- '1 Milyon Avro istedi'
- O madde Kanal İstanbul için!
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- Yıldız'dan Soylu'ya, 'Neden rahatsız oldu?' tepkisi
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı
Video Haberler
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- Su borusu patladı, moto kurye açılan çukura düştü
- Pakistan meclisinde vekiller birbirlerini yumrukladı
- KKTC'de protesto! Bin 800 araç Başbakanlık'a dayandı
- AFAD'dan hayati deprem uyarısı: İşte yapmanız gerekenler
- Su kanalına uçtular: 2 ölü
- Uzmanlar bitki çaylarının yan etkilerine karşı uyardı
- Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar
- İstanbul'da metro hattında korku dolu anlar
- Tam 1 milyon 877 bin lira değerinde! Servet buldu
En Çok Okunan Haberler
- Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı
- Cumhur İttifakı erimeyi durduramıyor
- AKP'li vekil ile Buldan arasında risk haritası gerilimi
- Sancar’ın istifası konuşuluyor
- İmamoğlu için hapis talebi
- '1 Milyon Avro istedi'
- O madde Kanal İstanbul için!
- Kılıçdaroğlu, 128 milyar doların peşini bırakmıyor
- Yıldız'dan Soylu'ya, 'Neden rahatsız oldu?' tepkisi
- Koca, illere göre risk haritasını paylaştı