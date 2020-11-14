Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye 'kalıcı yatırım' sözü
Kulübü mali anlamda düzlüğe çıkarabilmek için yoğun çabalar veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, rotayı arazilere çevirdi.
Kulübü mali anlamda düzlüğe çıkarabilmek için yoğun çabalar veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, rotayı arazilere çevirdi. Öncelik hedef Kenan Evren Lisesi ve Ülker Sports Arena'nın yanındaki arazilerden kulübe kalıcı gelir sağlamak olacak. Bu doğrultuda projeler hazırlayan Koç ve yönetimi, bir temlikin olmadığı bu iki araziden elde edilecek geliri tamamen kulübe aktaracak. Kenan Evren Lisesi'nin devir işlemi en kısa sürede tamamlanacak.
ÜLKER GRUBU'YLA ORTAK
Devir işlemi bittikten sonra inşaat sürecinde arazinin yol tarafına billboardlar asılacak. Buradan gelecek gelirle de ödenmesi gereken kiralar karşılanacak. Basketbol salonunun yanındaki arazi için Ülker Grubu ile ortak bir projeye hazırlanan sarı-lacivertliler, gayrimenküller üzerinden kulübe önemli bir gelir yaratacak. Gebze, Antalya ve Ankara'daki İncek tesislerinin yer aldığı araziler de değerlendirmede. Salgın sürecinin normalleşmesiyle gaza basılacak.
ALİ KOÇ’UN ROTASI MALİ İŞLER
Futbolda bu sezon yeni bir yapılanmaya giren ve sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Başkan Ali Koç artık geri plana çekildi. Samandıra'da tüm yetki Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut ile ekibinde. Koç, artık tamamen kulübün mali işlerine, kulüpte yapılacak yapısal reformlara, kulübü tamamen düzlüğe çıkarmaya odaklandı.
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