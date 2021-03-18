Ali Şafak Öztürk’ten Beşiktaş maçına özel prim

18 Mart 2021 Perşembe, 13:18

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor finale yükseldi. Akdeniz ekibinde eski başkan Ali Şafak Öztürk'ün futbolculara final özel primi vereceği ortaya çıktı.

Antalyaspor’da 21 yıl aradan sonra Türkiye Kupası’nda final hakkı kazandı. Ligde oynanan Alanyaspor maçından 4-0 mağlup ayrılan kırmızı beyazlı takım, Türkiye Kupası’nda rakibini 2-0 yenerek finale yükseldi.

Kupa maçı öncesinde Çavuşoğlu’nun takıma destek verdiği öğrenilirken soyunma odasına girmesinin nedeni ise önceki Başkan Ali Şafak Öztürk’ün mesajını futbolculara iletmek için olduğu öğrenildi.

Geçen sezon yarı final oynanmasının ardından bu sezon tarihi başarıya imza atarak final oynama hakkı elden futbolculara tebriklerini ileten Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş ile oynanacak olan final maçı için futbolculara özel prim de açıkladığı öğrenildi. Öztürk ailesi Antalyaspor'un yaklaşık 70 milyon Avro borcunu üstlenmişti.