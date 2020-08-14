Alibeyköy'de trafikte kadına saldıran şüpheli gözaltına alındı
Alibeyköy'de bir erkeğin, trafikteki bir kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırgana tepki yağdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte bir kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan, kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kadın doktora saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 14, 2020
Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum.
Hep birlikte takipçisi olacağız... pic.twitter.com/fo1yz20sCi
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