Alibeyköy'de trafikte kadına saldıran şüpheli gözaltına alındı

14 Ağustos 2020 Cuma, 02:37

Olay, akşam saatlerinde Alibeyköy'de yaşandı. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte bir kadına küfrederek, saldırdı. Saldırgan, kadının kullandığı otomobilin ön camını kırdı. Kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydederek, saldıran kişiye tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla olay daha da büyümeden engellenirken, saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kadın doktora saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafikte yol verme tartışması nedeniyle Sena kardeşimize saldıran şahıs gözaltına alınmıştır. Beni derinden üzen bu olayı kınıyorum. Hep birlikte takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.