Aliyev ve Macron, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki çatışmaları ele aldı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev'i telefonla arayan Macron, çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi, ateşkes sağlanması ve müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu.
Aliyev de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan yerleşim birimlerine ağır top atışları sonucunda 19 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını ve yüzlerce evin yıkıldığını bildirdi.
Azerbaycan ordusunun başarılı karşı saldırı operasyonu gerçekleştirerek işgal altındaki toprakların bir kısmını kurtardığını vurgulayan Aliyev, Erivan yönetiminin müzakere sürecini sekteye uğratacak adımlar atarak sürece ağır darbe vurduğunu kaydetti.
Aliyev, müzakere sürecinin bozulması ve çatışmaların başlamasının sorumlusunun Erivan yönetimi olduğunu belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
Video Haberler
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Akşener'in o sözlerine yanıt
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Yarım yamalak konuşmasın
- İstifa sonrası yandaş sendikadan 'Çok şükür' açıklaması
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?