Alkollü içki fiyatlarına büyük zam! İşte son fiyatlar
Türkiye'nin önde gelen alkollü içki üreticilerinden biri zamlı fiyatlarını duyurdu. Son ÖTV artışı ile birlikte 70'lik rakının fiyatı 159.5 TL'ye çıktı.
Türkiye’nin önde gelen alkollü içki üreticilerinden birinin açıkladığı yeni fiyat listesine göre 35’lik rakının ücreti 81 TL’ye 50’lik rakının ücreti 114 TL’ye, 70’lik rakının ücreti 159.5 TL’ye, 100’lük rakının ücreti 219 TL’ye, 150’lik rakının ücreti ise 325 TL’ye çıktı.
35'LİK VİSKİ 105 TL'YE ÇIKTI
En çok satan ithal bir viskinin ücreti 35’lik için 105 TL’ye, 50’lik için 142 TL’ye 100’lük için 250 TL’ye 150’lik için 380 TL’ye yükseldi.
35’lik yerli votkanın ücreti 66.50 TL’ye, 50’liğin ücreti 84 TL’ye, 70’liğin ücreti 119 TL’ye, 100’lüğün ücreti 169 TL’ye, 150’liğin ücreti ise 239 TL’ye çıktı.
Tanınmış bir 35’lik ithal votkanın ücreti 83 TL’ye, 50’liğin ücreti 110.50 TL’ye yükseldi.
Video Haberler
- Şov değil kaza!
- Erdoğan canlı yayında Bakan’a böyle çıkıştı!
- Bir anlık unutkanlık az daha canlarından ediyordu
- Korkunç an kamerada! Aile sinir krizi geçirdi
- Kılıçdaroğlu'dan Başbağlar Katliamı mesajı
- Konyaaltı Sahili'nde skandal görüntüler!
- Güvenlik görevlisine tekmeli yumruklu dayak kamerada
- Video çekti, ormanlık alanda ölü bulundu!
- İğne atsan yere düşmez! Tatilciler akın etti
- Yer: Antalya... Bunu yapan bir köpek!