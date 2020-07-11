Alman basınından çarpıcı yorum: Geriye Gezi Parkı ve idam cezası kararı kaldı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:08

Alman basını dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya kararına sayfalarında yer verdi.

Alman Die Welt gazetesi "Tüm bunlar Erdoğan'ın halihazırda ne kadar da sıkışmış olduğunu da gösteriyor" değerlendirmesinde bulunarak, "Ayasofya’dan sonra yedekte geriye kala kala Gezi Parkı’nın ortadan kaldırılması ve idam cezasının yeniden yürürlüğe sokulması kaldı" diye yazdı

Gazetenin haberde yer verdiği değerlendirmeler şöyle:

'KALA KALA GEZİ PARKI KALDI’

"Tüm bunlar Erdoğan’ın halihazırda ne kadar da sıkışmış olduğunu da gösteriyor. Demokrasi, özgürlük ve refah gibi yıllar yılı AKP’nin başarısına katkı sağlamış olan büyük anlatılar büyük bir gümbürtüyle çöktü.

Erdoğan bunun yerine popülist kara gün akçelerini yiyor. Ayasofya’dan sonra yedekte geriye kala kala Gezi Parkı’nın ortadan kaldırılması ve idam cezasının yeniden yürürlüğe sokulması kaldı."

‘ERDOĞAN SİYASİ ÖNERİLERLE CEZBEDEMİYOR’

DW’nin aktardığı habere göre; Coburg’da yayımlanan Neue Presse gazetesi ise Erdoğan’ın artık seçmeni cezbedecek siyasi öneriler sunamadığı görüşünü savundu:

"Recep Tayyip Erdoğan kendini böyle bir siyasi çaresizlik eylemine mecbur hissettiğine göre çok derin bir sıkıntı içinde olmalı.

İstanbul'da Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi İslamcı ve milliyetçi seçmenlerini sevindiriyor olsa da sürekli popülerliğini kaybeden Cumhurbaşkanı açısından siyasi bir araç olarak kullanımı da sona ermiş oluyor.

İslamcılar zaten oy veriyor. Türkiye’deki genç seçmenlerin önemli bir grubunun ise Ayasofya umrunda değil, onlar istihdam alanlarının olmayışından endişeli.

Erdoğan her ne kadar yurt dışından gelecek eleştirileri şimdi kullanacak olsa da Ayasofya’nın dönüştürülmesi Erdoğan’ın aklına başka daha iyi bir fikir gelmediğini gösteriyor. Şimdi taraftarları önünde kutlama yapabilir ama şu hakikatten uzun süre kaçamayacak: Cumhurbaşkanı Türkleri artık siyasi önerilerle cezbedemiyor."

‘AKLINA DAHA İYİ BİR FİKİR GELMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR’

Ludwigshafen’da yayımlanan Rheinpfalz gazetesinde yer alan yorum ise şu şekilde:

"Erdoğan Türkiye’nin ulusal çıkarlarının yılmaz savaşçısı olarak sahneye çıkmak için yurt dışından gelen eleştiriyi kullanacak.

Ancak bu sırada Birleşmiş Milletler Kültür Örgütü UNESCO’ya kafa kafaya çarpışacak, Yunanistan ile çatışmayı kızıştıracak ve Türkiye’nin daha da Batı’dan uzaklaştığı şüphesini güçlendirecek.

Hepsinden önemlisi ise Ayasofya’nın dönüşümü Erdoğan’ın artık aklına başka daha iyi bir fikir gelmediğini gösteriyor."