Alman basınından flaş iddia: Kruse, Fenerbahçe'ye tazminat ödeyebilir!

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 14:03

Fenerbahçe'de sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse hakkında Alman Bild gazetesi flaş bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshettikten sonra Almanya'da Werder Bremen ve Union Berlin ile görüşme halinde olan Kruse'nin herhangi bir takıma imza atması durumunda Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalabileceği iddia edildi.

Spor Hukukçusu Horst Kletke, konuyla ilgili "Kruse başka bir kulübe gider ancak sözleşme feshi geçersiz sayılırsa ortaya çok büyük bir problem çıkacak. Bu durumda iki kulübün sözleşmeli futbolcusu olacak. Hal böyle olunca, Kruse Fenerbahçe'ye tazminat ödemek zorunda kalabilir" ifadelerini kullandı.

Kruse'nin sözleşme feshinden hemen sonra Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen, Kruse'nin büyük bir kumar oynadığını belirtmiş ve "Aynısını Lassana Diarra da yapmıştı. Sürecin sonunda 10 milyon avro tazminat ödemek zorunda kaldı" demişti.

Kruse, bu sezon Fenerbahçe'de 23 maçta 7 gol 8 asistlik performans göstermişti.