Alman diş hekimine, Erdoğan'a hakaretten 16 ay hapis
Tatil için geldiği Antalya'da, havalimanında Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Alman diş hekimi Kristian B., mahkemece 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması geri bırakılarak, Alman turistin tahliyesine karar verildi.
Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen diş hekimi Kristian B., 4 Kasım'da, Anlalya Havalimanı'nda yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kristian B., çıkarıldığı mahkemece 'cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklandı.
Havalimanında Türklere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Kristian B., bugün Antalya 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmayı Almanya'nın Antalya Konsolosluğu görevlileri ve çok sayıda Alman gazeteci de takip etti.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu Kristian B.'yi 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan da 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geri bırakılarak, Alman turistin tahliyesine karar verildi.
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