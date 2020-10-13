Alman Dışişleri Bakanı Maas Ankara ziyaretini iptal etti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından saatler sonra, Ankara'ya ziyaretini iptal etme kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2020 Salı, 14:35
Alman Dışişleri Bakanı Maas Ankara ziyaretini iptal etti
Abone Ol google-news

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin, yeni bir araştırma görevi kapsamında Oruç Reis araştırma gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından birkaç saat sonra Ankara'ya planlanan bir ziyareti iptal ettiğini duyurdu.

AP'nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bakanın Atina ve Lefkoşa'ya gideceği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Maas'ın neden Türkiye'ye gitmediği sorusunu basitçe, bakanın ziyaretinin yalnızca Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni kapsadığını söyleyerek cevapladı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler