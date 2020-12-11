Alman polisi, havalimanında unutulan 280 bin Avro değerindeki tabloyu çöpte buldu
Kimliği açıklanmayan bir iş insanı, Almanya'daki Düsseldorf Havalimanı'nda 280 bin euro (yaklaşık 2 milyon 700 bin TL) değerinde olduğu düşünülen, Fransız sürrealist ressam Yves Tanguy'nin tablosunu unuttu.
Independent Türkçe'nin Deutsche Welle'den aktardığı habere göre, iş insanı İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitmek için havalimanına geldi ve check-in işlemlerini tamamladı.
Fakat uçağa bindikten bir süre sonra tabloyu havalimanında unuttuğunu fark etti. Tel Aviv'e iner inmez Düsseldorf'u arayarak polise durumu anlattı. Bunun üzerine harekete geçen polis ilk etapta tabloyu bulamadı.
Daha sonrasında polis, havalimanının temizliğini yapan şirketle irtibata geçti. Havalimanındaki mülklerden sorumlu yöneticiyle birlikte ekipler bir kez daha arama yaptı. Aramada karton kutudaki tablo, geridönüşüm kutularından birinin en altında buldu.
Gelişmelerle ilgili bilgilendirilen tablonun sahibi, çarşamba günü merkeze gelerek sanat eserini teslim aldı.
Polis sözcüsü Andre Hartwig, "Bu yılki en sevindirici hikayelerimizden biriydi" dedi.
1900-1955 arasında yaşayan ressam Tanguy, Salvador Dali ve Joan Miro gibi ünlü sanatçıların çağdaşıydı.
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