Alman Sağlık Bakanı: Geçen yıl virüsün yarısı Türkiye'den geldi

24 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:05

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs ile ilgili çeşitli medya kuruluşlarıyla bilgilendirme toplantıları yaptı. Almanya'da normalleşmenin başlayacağını belirten Spahn, "Sorunsuz bir yaz geçirmek için vaka görülme oranını daha da azaltmalıyız, geçtiğimiz yaz 20 yaşın altına indirmiştik, bunun için tekrar çabalamalıyız" dedi.

Başta ülkenin çok okunan tabloid gazetesi Bild olmak üzere, birçok yayına açıklama yapan Spahn, "İki – üç hafta içerisinde, bazı küçük bölgeler dışında yasaklar kalkacak" diye konuştu.

Spahn, geçen yıl koronavirüs vakalarının yüzde 50'sinin Türkiye'den ve Balkan ülkelerine ailelerine ziyarete gidenlerden geldiğini belirterek, "Bu yıl da test ve karantina mecburiyeti olacak" ifadelerini kullanırken, geçen yıl, ikinci dalganın yaz tatilinden sonra başladığı hatırlatması yaparak, "Geçen yıl, Türkiye'deki akraba ve aile ziyaretleri ile Balkanlara gidenler yüzünden ülkemizde yüzde 50 oranında fazla vaka görüldü. Bu yıl engellememiz lazım" dedi.

"Akraba ziyaretlerine bir yasak mı gelecek?" sorusuna Spahn, "Hayır ama Türkiye ile bu yıl daha erkenden, gidiş-gelişler için bir test ve karantina anlaşması yapmak istiyoruz ve bu test mecburiyeti, Almanya tarafından geçen yıl olduğu gibi yine sınırlarda kontrol edilecek. Yurt dışı seyahatler konusundaki bu önlemler, salgının en son aşaması olacak. Test yaptırılmalı ve uyanık olunmalı. Aksi durumdaki her şey başarımızı suya düşürür" yanıtını verdi.

DİJİTAL AŞI PASAPORTU HAZIR

HaberGlobal'de yer alan habere göre Bakan Spahn, konserlerin, müzik veya spor etkinliklerinin, tamamen dolu festivaller gibi olmayacağını ama mesafeli, hijyen ve maske kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilebileceğini de vurguladı.

Başta Almanya olmak üzere, 27 AB üyesi ülkede uygulanacak olan 'Dijital Aşı Pasaportu'nun ise, haziran sonunda hazır olacağını belirten Spahn, şu an itibariyle üçüncü aşının gerekliliği konusunda bir şey söyleyemeyeceğini, bunun gerçekleşmesi durumunda bile en erken kış aylarında yaptırılabileceğini vurguladı.

İKİ DOZ PFIZER-BIONTECH OLANLAR...

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçtiğimiz gün "AB’de kullanım onayı almış bir aşı maddesiyle aşılanması tamamlanmış olanlar, test yaptırmak ve ayrıca karantinaya girmek zorunda değil. Yani bu, BioNTech ile aşılananlar için geçerlidir. Sinovac aşı maddesi bugüne dek henüz AB’de kullanım onayı almadı. En fazla 6 ay önce enfekte olduğunu bir PCR testiyle belgeleyebilenler için de aynı şekilde test yaptırma ve karantina zorunluluğu bulunmuyor" demişti.