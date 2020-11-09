Almanya Ekonomi Bakanı: ABD'de seçim sonrası belirsizlik aylarca sürebilir
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Deutschlandfunk televziyonuna açıklamalarda bulundu. Peter Altmaier, "ABD’yle kapsamlı ticaret tariflerine ihtiyaç var" ifadesini kullandı. Heiko Maas ise 'Almanya'nın NATO'ya verdiği bütçe katkısının yetersiz olduğu konusunun artık sürekli gündemde olmayacağına inandığını' ifade etti.
ABD başkanlık seçiminin resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat aday Joe Biden lehine sonuçlanmasının ardından Peter Altmaier açıklamada bulundu. Reuters'ta yer alan habere göre Peter, ABD’de seçim sonrası belirsizliğin aylarca sürebileceğini belirterek rotasının ilkbahar aylarında belirginleşeceğini söyledi.
Deutschlandfunk televziyonuna konuşan Altmaier, başkanlık seçimini kazanan Joe Biden yönetiminde ticaret savaşlarının sona erip ermeyeceğine ilişkin soru yöneltildi. Peter " Biden’la beraber ABD'de daha güçlü bir çok taraflılığın geri döneceğine inaıyorum" yanıtını verdi. Sözlerine, "ABD’yle kapsamlı ticaret tariflerine ihtiyaç olduğunu kaydeden Alman Bakan, Biden’ın ABD’yi Paris Anlaşması’na geri döndürme planının büyük önem taşıdığını" vurgulayarak devam etti.
HER ŞEYİN DEĞİŞMESİNİ BEKLEMİYORUZ
Independent Türkçe'nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yine 'Deutschlandfunk televziyonuna yaptığı açıklamada, Biden yönetiminde her şeyin değişmesini beklemediğini fakat birçok şeyin daha iyiye gitmesini beklediğini' söyledi.
Maas, ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık Almanya’nın NATO bütçesine katkısının yeterli olmadığını savunmasına değinerek, Biden yönetiminde bu konunun sürekli gündeme gelmeyeceğine inandığını, en azından bir üslup değişikliği olacağını tahmin ettiğini dile getirdi.
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