Almanya merkezli derneğin, Mersin’in Yenişehir Belediyesi meclisinden de gezi kararı ortaya çıktı
Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’ni kullanarak Almanya’ya 45 kişiyi götüren ve 43 kişinin geri dönmemesinden sorumlu tutulan K.Ş. adlı iş insanının Mersin’de de AKP’li Akdeniz Belediye Meclisi’nden gezi kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Belediyeleri ve engelli derneklerini kullanarak insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen Almanya merkezli bir dernek, Mersin’in Yenişehir Belediyesi meclisinden de Almanya gezisi kararı çıkardığı ortaya çıktı. CHP’li Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, meclis kararı alındıktan sonra bazı noktalarda şüphelendiklerini ve hiçbir resmi yazı yazmadan teklifi rafa kaldırdıklarını söyledi. Almanya’da yaşayan E.A. adlı Türk vatandaşı, Mersin Ortopedik Engelliler Derneği’yle Yenişehir Belediyesi’ne başvurmuş ve belediye meclisinden 81 vatandaşın, 8 belediye meclisi üyesiyle birlikte Almanya gezisine götürülmesi yönünde karar çıkmasını sağlamıştı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, meclis kararı çıkarıldığını ancak E.A’nın başkanı olduğu dernekle birlikte proje ya da gezi yapılmadığını söyledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan “insan kaçakçılığı” iddiasına ilişkin İçişleri Bakanlığı incelemesine, CHP’li Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı ve Burdur Yeşilova, İYİ Parti’li Yozgat Yerköy, 2019’da kayyum atanan Şanlıurfa Suruç ve AKP’li Ordu Korgan belediyeleri de dahil edildi. Gölbaşı, Yeşilova, Yerköy belediyeleri yaptıkları açıklamada “hizmet pasaportuyla” yurtdışına gidenlerin dönmediği iddialarını yalanladı. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, önceki başkan döneminde 397 kişiye görev pasaportu verildiğini, sadece 23’ünün pasaportunu teslim etmediğinin tespit edildiğini açıkladı. CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut da “Sadece 23 öğrencinin pasaportu çalınma gerekçesiyle teslim alınamamış” dedi.
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- Ekonomist Özgür Demirtaş'tan 'kripto para' uyarısı
- İkinci el araç almak isteyenlere üzücü haber
- Son seçim anketi: Durum yüzde 40'a 39!
- Erdoğan'ın başka seçeneği yok
- Kanal İstanbul'u destekledi, yandaşlar böyle sevindi
- Danıştay'dan arsa sahiplerine kötü haber
- Ahmet Şık'ın yeni partisi belli oldu
- Diyanet pasaportlu 15 yaşındaki dede
- Erdoğan'la özel görüşmesinde ne istemişti?