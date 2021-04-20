Almanya merkezli derneğin, Mersin’in Yenişehir Belediyesi meclisinden de gezi kararı ortaya çıktı

20 Nisan 2021 Salı, 04:00

Belediyeleri ve engelli derneklerini kullanarak insan kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen Almanya merkezli bir dernek, Mersin’in Yenişehir Belediyesi meclisinden de Almanya gezisi kararı çıkardığı ortaya çıktı. CHP’li Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, meclis kararı alındıktan sonra bazı noktalarda şüphelendiklerini ve hiçbir resmi yazı yazmadan teklifi rafa kaldırdıklarını söyledi. Almanya’da yaşayan E.A. adlı Türk vatandaşı, Mersin Ortopedik Engelliler Derneği’yle Yenişehir Belediyesi’ne başvurmuş ve belediye meclisinden 81 vatandaşın, 8 belediye meclisi üyesiyle birlikte Almanya gezisine götürülmesi yönünde karar çıkmasını sağlamıştı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, meclis kararı çıkarıldığını ancak E.A’nın başkanı olduğu dernekle birlikte proje ya da gezi yapılmadığını söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan “insan kaçakçılığı” iddiasına ilişkin İçişleri Bakanlığı incelemesine, CHP’li Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı ve Burdur Yeşilova, İYİ Parti’li Yozgat Yerköy, 2019’da kayyum atanan Şanlıurfa Suruç ve AKP’li Ordu Korgan belediyeleri de dahil edildi. Gölbaşı, Yeşilova, Yerköy belediyeleri yaptıkları açıklamada “hizmet pasaportuyla” yurtdışına gidenlerin dönmediği iddialarını yalanladı. Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, önceki başkan döneminde 397 kişiye görev pasaportu verildiğini, sadece 23’ünün pasaportunu teslim etmediğinin tespit edildiğini açıkladı. CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut da “Sadece 23 öğrencinin pasaportu çalınma gerekçesiyle teslim alınamamış” dedi.