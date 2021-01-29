Almanya Sağlık Bakanı 'aşı kıtlığı' konusunda uyardı
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınının durumunu değerlendirdiği konuşmasında, "Yüzyılın salgınından çıkış yolu başladı. Kilitlenmenin nihayet bir etkisi görünüyor" dedi.
Spahn, ülkesindeki koronavirüs salgınının durumunu değerlendirdi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde başka aşı konusunda da aksilikler olabileceği konusunda uyarı yapan Spahn, "Buna hazırlıklı olmalıyız. Birkaç haftalık aşı kıtlığı var. Başbakan Angela Merkel ile bu pazartesi yapılacak aşı zirvesinde kısa vadede hangi ayarlamaların mümkün olduğuna dair gerçekçi bir şekilde değerlendirilecektir" diye konuştu.
ÇIKIŞ YOLU BAŞLADI
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn’dan umutlandıran bir açıklama geldi. Spahn,"Yüzyılın salgınından çıkış yolu başladı. Kilitlenmenin nihayet bir etkisi görünüyor. Vaka sayısında olumlu bir eğilim görüyoruz, ancak yeterli değil. Sayıları daha da düşük seviyeye çekmeyi hedefliyoruz. Aşılama çalışmaları buna da katkı verecektir" diye konuştu.
Spahn, 27 Aralık’tan bugüne kadar Almanya’da 3.5 milyon aşı dağıtıldığını, 2.2 milyonunun kullanıldığı bilgisini paylaşarak, "2021 yılının ilk çeyreğinde 80 yaş üzerindekilerin aşılanması tamamlanacaktır. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) AB için başka bir aşı önerecek, bundan çok memnunum. AstraZeneca’nın yaşlılar için veri değerinin yeterli olmadığını, ancak buzdolabı sıcaklığında saklanabilir olması aşılama işini kolaylaştıracaktır" dedi.
YALAN HABERLERE KARŞI UYARDI
Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) Başkanı Klaus Cichutek ise aşıların ciddi yan etkileri olduğu iddia edilen "yalan haberlere" karşı uyardı. Aşıların vücut hücrelerini genetik olarak değiştirdiği iddialarına değinen Cichutek, "Bunların hepsi saçmalık" dedi. AstraZeneca aşısını değerlendiren PEI Başkanı Cichutek, "AstraZeneca aşısının faydalarının risklerden daha büyük olduğu belirtelim. Aşılarda ciddi yan etkileri olduğu iddia edilen yalan haberlere inanmayın" diye konuştu.
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