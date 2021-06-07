Almanya şampiyon oldu, otoriteler Salih'i konuştu!

07 Haziran 2021 Pazartesi, 07:55

Avrupa 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde Portekiz'i 1-0 mağlup eden Almanya, şampiyon olurken, Türk asıllı yıldız Salih Özcan alkış aldı. Salih için, "yeni nesil Mesut" yorumu yapıldı.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan maçta Almanya 49'uncu dakikada Lukas Nmecha'nın attığı golle 2009 ve 2017 yıllarının ardından turnuvada üçüncü kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan mücadelede 90 dakika forma giyerken, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Gedson Fernandes ise maça 83'üncü dakikada Florentino'nun yerine dahil oldu.

SALİH KİMDİR

21 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu Salih Özcan, Almanya 1. Bundesliga ekiplerinden Köln'de oynamakta. Almanya doğumlu Türk futbolcu Almanya U20 Milli Takımı'nın oyuncusu. Orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor.





