Almanya, Türkiye’den rapor kabul edecek

20 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Ülkede salgın hastalıklar konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü’nün listesinde yer alan ve raporları kabul edilen ülke sayısı, Türkiye ile birlikte 82’ye yükselmiş oldu. Almanya’ya girişlerde karantinadan muaf olabilmek için kişilerin COVID-19 semptomları göstermediğini ve koronavirüs taşıyıcısı olmadığını belgeleyen rapor ibraz etmesi gerekiyor.

Raporun Almanya’ya giriş yapmadan en fazla 48 saat önce alınmış olması şartı da aranıyor. Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya’da ise virüs nedeniyle bir günde 1238 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkedeki virüs kaynaklı ölüm sayısı 47 bin 748’e, vaka sayısı da 22 bin 765 artarak 978 bin 142’ye yükseldi.

Rusya’da da 24 saatte 7 bin 972 yeni tip koronavirüs vakası açıklandı. Böylelikle ülkede vaka sayısı 570 bine yaklaştı. İtalyan bilim insanları iki şehirden gelen kanalizasyon suyunda yaptıkları analiz sonucu ülkede teyit edilmiş vakalardan çok önce aralık ayında koronavirüs rastandığını açıkladı.

Dün itibarıyla dünya çapındaki vaka sayısı 8 milyon 614 bin 657’ye yükseldi. 457 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği salgında iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 562 bin 185 oldu.