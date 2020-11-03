Almanya'da 4 sokağa PKK’lı teröristlerin isimleri verildi

Almanya'nın Dresden kentindeki 4 sokağın adı değiştirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin isimleri verildi.

DHA
03 Kasım 2020 Salı, 10:51
Almanya'da 4 sokağa PKK’lı teröristlerin isimleri verildi
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Almanya'nın Dresden kentinde 4 sokağın adı değiştirilerek Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin ismi verildi.

Öte yandan Almanya’nın Mannheim kenti Paradaplatz’da toplanan terör örgütü PKK yanlıları, ölen teröristler adına bir anma etkinliği gerçekleştirdi. Alman polisinin eyleme müdahale etmemesi dikkat çekti.

Die Linke Partisi'nden Rolland Thomas'ın bir konuşma gerçekleştirdiği eylemde PKK/YPG flamaları yer aldı ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.


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