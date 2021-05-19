Almanya’da Aile Bakanı doktorasındaki intihal iddiaları nedeniyle istifa etti

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:13

Sosyal Demokrat partinin Berlin belediye başkanı adayı Franziska Giffey, üç yıldır peşini bırakmayan intihal iddiaları nedeniyle Almanya Aile Bakanı görevinden istifa etti. Giffey, Almanya Başbakanı Angela Merkel'den bugün istifasını talep etti.

Giffey, 2005-2010 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sivil topluma katılım politikaları konusunda bir doktora tezi tamamlamıştı. Focus'un haberine göre Şubat 2019'da tezde intihal yapıldığı yönünde inceleme başlatıldı ve bu inceleme ekim ayında ihtar edilmesiyle sona erdi.

'DOKTORA UNVANINI TAŞIMAK İSTEMEDİ'

Giffey'in 13 Kasım 2020 tarihinde doktor unvanını taşımaya devam etmek istemediğini açıklaması üzerine Berlin Hür Üniversitesi 18 Kasım 2020 tarihinde yeniden inceleme başlattı. İncelemeyi tamamlayan üniversite Giffey'in doktora unvanının geçersiz olduğunu kendisine tebliğ etti.

Mart 2018'den beri Federal Aile Bakanlığı görevinde bulunan Giffey Kasım 2020'den bu yana da partisinin Berlin teşkilatının başkanlığını yapıyordu. Giffey, aynı zamanda 26 Eylül tarihinde yapılacak Berlin Eyalet Parlamentosu seçimlerinde de Berlin'e hükümet eden belediye başkanlığına aday olduğu biliniyor.

-DW Türkçe