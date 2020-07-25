Almanya’da apartmanın üzerine uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Almanya’nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü. Yetkililer, apartmanda iki ailenin yaşadığını ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis ekipleri kazanın ardından bölgeye giriş ve çıkışları durdururken, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.
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