Almanya'da bıçaklı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan gözaltında

Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi.

AA
25 Haziran 2021 Cuma, 20:11
Almanya'da bıçaklı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan gözaltında
Abone Ol google-news

Almanya'nın Wurzburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay yerindeki incelemeler sürüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler