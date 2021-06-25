Almanya'da bıçaklı saldırı: En az 3 kişi hayatını kaybetti, saldırgan gözaltında
Almanya'nın Würzburg şehrinde bıçaklı bir saldırganın, şehir merkezinde yoldan geçenlere saldırıp 3 kişiyi öldürdüğü, bazıları ağır en az 6 kişiyi de yaraladığı bildirildi.
Almanya'nın Wurzburg kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Olay yerindeki incelemeler sürüyor.
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