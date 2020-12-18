Almanya’da Covid-19 aşısı yapılacak öncelikli gruplar belirlendi
Sürekli Aşı Komisyonu (STIKO) ve Ulusal Bilim Akademisi Loepoldina’nın tavsiyeleri doğrultusunda, Almanya’da aşılama için öncelikli gruplar belirlendi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Aşılamalar 27, 28 ve 29 Aralık'ta AB genelinde başlayacak" açıklamasında bulunmuştu.
Almanya’da toplu Covid-19 aşılamasına ilişkin “öncelikli grupların” yer aldığı aşılama planlaması hazırlandı. STIKO ve Loepoldina’nın tavsiyeleri doğrultusundaki planlamaya göre, yüksek önceliği olan ilk grupta 80 yaş üstündekiler ve yaşlı bakımevlerinde kalanların yanı sıra yoğun bakım servislerinde çalışan sağlık personeli ile yaşlı bakımevlerinde çalışanlar bulunuyor.
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GRUP AYRIMI
İkinci grupta 70 yaş üstündekiler, demans hastaları, organ nakli yapılan kişiler, mülteci ve evsizlerin barındığı yurtlarda yaşayanlar yer alıyor.
Üçüncü grup da 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar, devlet kurumlarında önemli pozisyonda bulunanlar, öğretmenler, eğitmenler ve perakende sektöründe çalışanlarından oluşuyor.
SAĞLIK BAKANI’NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Jens Spahn düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybeden her iki kişiden birinin 80 yaşın üstünde olduğunu belirterek, bundan dolayı yaşlı bakımevlerinde yaşayanların ilk önce aşılanması gerektiğini söyledi.
Spahn, bu süreçte en zayıfları korumayı hedeflediklerini belirtti.
Almanya’da 2021’in ilk çeyreğinde 11 milyon ila 13 milyon aşı dozunun hazır olacağını ifade eden Spahn, ancak bu süreç içinde başka aşıların kullanım onayı alması durumunda bu sayının yükseleceği bilgisini paylaştı.
Herkesi sırasını beklemeye çağıran Spahn, pandemi sürecinde temas kurallarına da uyulmasını istedi.
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