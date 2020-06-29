Almanya'da dev 'çocuk istismarı' soruşturması: 30 bin şüphelinin adı geçiyor

Alman güvenlik örgütleri, batı Bergisch Gladbach bölgesinde yoğunluk kazandığı düşünülen ve 30 bin şüphelinin dahil olduğu bir 'sanal çocuk istismar ağı'nı soruşturmaya başladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2020 Pazartesi, 15:29
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Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti adalet bakanlığına bağlı siber suç birimi, Twitter'dan paylaştığı duyuruda "30.000 bilinmeyen şüpheli soruşturuluyor" ifadelerine yer verdi. Bakanlık, çocuk istismarı failleri ve destekçilerini, internetteki anonim kimliklerinden sıyırıp, gerçek kimliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz dedi.

Yetkililer soruşturmalarının, çocuk pornografisi bulundurmak, dağıtmak ve diğer istismar biçimleriyle ilgili olduğunu söylüyor.

 AVUSTURYA'DAN İSVİÇRE'YE UZANIYOR

Soruşturma geçen sonbaharda, Bergisch Gladbach'ta yaşayan 43 yaşındaki bir erkeğin kendi kızını bebekliğinden bu yana istismar ettiğinin polis, tarafından anlaşılmasıyla birlikte başladı. Polis kayıtlarına göre, adam işlediği suç fiillerini videoya aldı ve çevirim içi olarak diğer şüphelilerle paylaştı. Polisin takibi ise bu konuda paylaşımların yapıldığı Avusturya'dan İsviçre'ye uzanan devasa bir internet ağını ortaya çıkardı. 

Bugüne kadar, Almanya genelinde 70'in üzerinde şüpheli tespit edildi. Mayıs ayında hüküm giyen ilk suçlu, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan 27 yaşındaki bir asker oldu.


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