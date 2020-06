Almanya'da dev 'çocuk istismarı' soruşturması: 30 bin şüphelinin adı geçiyor

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti adalet bakanlığına bağlı siber suç birimi, Twitter'dan paylaştığı duyuruda "30.000 bilinmeyen şüpheli soruşturuluyor" ifadelerine yer verdi. Bakanlık, çocuk istismarı failleri ve destekçilerini, internetteki anonim kimliklerinden sıyırıp, gerçek kimliklerini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz dedi.

Yetkililer soruşturmalarının, çocuk pornografisi bulundurmak, dağıtmak ve diğer istismar biçimleriyle ilgili olduğunu söylüyor.

