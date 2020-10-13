Almanya'da yaşayan muhalif boksör Ünsal Arık'ı tehdit edenler yakalandı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetlerini eleştirdikten sonra, hem internet üzerinden, hem de fiziksel olarak tehdit edilen Türk boksör Ünsal Arık'ı hedef alan kişiler yakalandı. Arık, olayın detaylarını Cumhuriyet’e anlattı...
Aracının sileceğine sıkıştırılan kurşunlu bir zarf ve ardından aracının lastiklerinin kesilmesiyle gündeme gelen, Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık, Twitter'dan yaptığı açıklamayla, kendisini internet üzerinden tehdit eden şahısların polis tarafından yakalandığını duyurdu.
Adalet yerini buldu— Ünsal Arık (@UensalArik) October 11, 2020
Yakalandılar ?????? pic.twitter.com/sxLba7b3Pe
"AF DİLEDİLER"
Arık, konuya ilişkin olarak Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından aranarak, beni tehdit eden şahısların yakalandığı yönünde bilgilendirildim. Bunun üzerine emniyete giderek şahıslarla yüzleştirildim" dedi.
Arık ayrıca, kendisini tehdit eden şahısların af dilediğini, ancak yaşattıkları yüzünden affedilmeyi hak etmediklerini belirtti. Arık, "Hak ve adalet yerini buldu ve bu da geri kalanların kulağına küpe olsun. Onları ben değil, Tanrı affetsin" dedi.
"YAPTIKLARINDAN UTANACAKLAR"
Arık, tehditlerden dolayı yaşadığı zorlu sürece ilişkin olarak "Analık kutsal birşey olduğu için Türkiye'ye anavatan diyoruz ama onlar utanmadan bir başkasının anasına dair ağıza alınmayacak küfürler savuyorlar, bunu da siyaset ve bir lider adına yapıyorlar. Gerçek ortaya çıktığında hepsi yaptıklarından utanacaklar" dedi.
Alman yasalarına göre, şahıslar yüksek bir para cezası ya da hapis yoluyla cezalandırılabilir.
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