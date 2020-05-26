Almanya’da yeni Kovid-19 kararı hazırlığı
Almanya'nın çok okunan tabloid gazetesi Bild, Alman hükümetinin sosyal mesafe kurallarının ve kısıtlamaların 29 Haziran'a kadar uzatmaya hazırlandığını yazdı.
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