Almanya’da yeni Kovid-19 kararı hazırlığı

Almanya'nın çok okunan tabloid gazetesi Bild, Alman hükümetinin sosyal mesafe kurallarının ve kısıtlamaların 29 Haziran'a kadar uzatmaya hazırlandığını yazdı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2020 Salı, 09:01

Video Haberler