Almanya'daki bir eyalette, çocuklara burka giydirilmesi yasaklandı
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde belediye meclisi, okullarda çocukların 'burka' giymesini yasakladığını açıkladı.
Baden-Württemberg belediye meclisi, daha önce de öğretmenlere burka kıyafetini yasaklamıştı. Güneybatı eyaleti olan Baden-Württemberg’ın Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, okullarda kişinin yüzünü tam olarak örten burka kıyafetini giyen öğrencilerin az sayıda olduğunu, ancak bundan böyle yasa gereği tamamen yasaklandığını ifade etti.
Deutsche Welle’nin haberine göre; Burka yasağı öğretim sisteminin tüm seviyelerinde uygulanacak.
2017'DE KISMİ YASAK GETİRİLMİŞTİ
Almanya’da 2017'de memurların, hakimlerin ve askerlerin burka giymesi yasaklanmıştı. Birkaç ay önce, Bavyera eyaleti hükümet işyerlerinde, okullarda, üniversitelerde ve araba kullanırken burka giyme yasağı getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Diğer yandan Hamburg’ta bir üniversite öğrencisi burka giyme konusunda açtığı davayı kazanmış ve mahkeme 'kadının din özgürlüğünü koşulsuz koruma hakkı' olduğunu söylemişti.
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