Almanya’dan Türkiye’ye 15 milyon avroluk silah satışına onay

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 14:25

Almanya, dört ay önce Berlin’de yapılan Libya zirvesinden bu yana, Libya’daki çatışmalara taraf olan Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelere 331 milyon avro değerinde silah ve teçhizat ihracına onay verdi.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen’in verdiği soru önergesine Ekonomi Bakanlığının verdiği yanıta göre Alman hükümeti 20 Ocak-3 Mayıs tarihleri arasında Mısır’a 308 milyon 200 bin avro değerinde silah ve teçhizat ihracını onayladı. Türkiye’ye aynı dönemde 15 milyon 100 bin avro, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ise 7 milyon 700 bin avro değerinde silah ve teçhizat ihracına izin verildi.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen Alman hükümetinden Libya’daki çatışmalara dahil olan ülkelere silah ihracatını durdurmasını istedi. Dağdelen “Hükümetin Libya’daki çatışmalar nedeniyle kaygı duyduğunu açıklarken diğer yandan çatışmaları körükleyen ülkelere ciddi oranda silah teslim etmesinin çelişki” olduğunu belirtti.

LİBYA’DA İKİ HÜKÜMET VAR

Libya Lideri Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında devrilmesinden bu yana Libya’da iç savaş sürüyor. Ülkede 2014 yılından bu yana iki ayrı hükümet var. Fayiz-es-Serraç liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni (UMH) Türkiye, İtalya ve Katar destekliyor. Tobruk merkezli hükümeti destekleyen General Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’na ise Fransa, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destek veriyor.

Almanya Libya’daki çatışmaların son bulması amacıyla 19 Ocak’ta Libya’daki çatışmalara taraf olan ülkeleri Berlin’e davet etmişti. İki gün süren konferansın kapanış bildirgesinde 16 ülke ve organizasyon dokuz yıldır geçerli olan Libya’ya silah ambargosuna uymayı taahhüt etmişti.

Berlin’deki konferansa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılmıştı.





Evrensel