Alper Yılmaz: “Şampiyon takımın hedef küçültmesi çok beklenemez!”
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, yeni sezonda Basketbol Süper Ligi ve THY Euroleague’de şampiyon olmak istediklerini söyledi.
ING Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon kura çekimi Sinan Erdem Spor Salonu’nda, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yetkilileri ile kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz da kura sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
“ŞAMPİYONLUĞUMUZU KORUMAYA ÇALIŞACAĞIZ”
“Her sezonun ayrı bir hikayesi var ama geçen sezon gerçekten istediğimiz iki kupaya da ulaşabiliyor olmanın gururuyla başlayacağımız bir sezon olacak” diyerek sözlerine başlayan Yılmaz, “Hem Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde hem de Euroleague’de şampiyon olarak mücadele etmeye devam edeceğiz ve şampiyonluğumuzu korumaya çalışacağız. Umuyorum, sakatlıksız, sağlıklı, seyircili, güzel maçlar izleyebileceğimiz bir sezon olur.
Bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Sonunda hak edenin şampiyon olabileceği, çekişmeli, sonuna kadar oynanabilen, güzel bir sezon olsun. Tabii bu sezon inşallah Türkiye Kupası’nı da oynuyor olacağız. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak hem Türkiye Kupası’nı hem de Türkiye Ligi’ni kazanmak hedeflerimiz arasında. Umuyorum mutlu sona ulaşırız” ifadelerini kullandı.
“HEDEFİMİZ ÜLKEMİZE BU GURURU TEKRAR YAŞATABİLMEK”
THY Euroleague’de yeni sezonda da en yüksek noktaya ulaşmak istediklerini belirten Alper Yılmaz, “Şampiyon takımın hedef küçültmesi çok beklenemez. O yüzden hedefimiz tabii ki öncelikle play-off, sonra Final-Four, sonra da Avrupa şampiyonluğu.
Kadromuzu büyük ölçüde korumuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii ki Avrupa Ligi her maçın birbirinden daha zor, çok iyi takımların olduğu Avrupa’nın en iyi ligi.
Euroleague’de de hedefimiz gidebileceğimiz kadar en yukarıya gidip ülkemize bu gururu tekrar yaşatabilmek” diyerek sözlerini noktaladı.
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