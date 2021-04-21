Altay Bayındır'dan müjdeli haber
Fenerbahçe'nin geçen hafta yapılan antrenmanda el bileği kırılan 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, bireysel antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe’nin genç file bekçisi, ameliyat olduktan iki gün sonra sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sahalara erken dönmek için bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.
Altay Bayındır, ‘’Kırıktan çok takımla beraber olamayacağım için üzülüyorum’’ açıklamasının ardından evde başladığı antrenmanlarla takıma erken dönmek istediğini gözler önüne serdi.
17 Nisan’da yapılan antrenmanda sakatlanan Altay Bayındır’ın el bileğinde kırık tespit edilmiş, 18 Nisan’da ise başarılı bir ameliyat geçirmişti.
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