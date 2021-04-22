Altay Bayındır'ın doktorundan "hızlı dönüş" açıklaması

22 Nisan 2021 Perşembe, 16:42

Fenerbahçe'de geçen hafta yapılan antrenmanda el bileği kırılan 23 yaşındaki kaleci Altay Bayındır, ameliyat olmuştu. Sosyal medya hesabından bireysel çalışmalara başladığını duyuran file bekçisinin doktoru Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, ilk muayeneden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altay'ın durumun bilincinde olduğunun altını çizdi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü ve Milli Takımımızın başarılı sporcusu Altay Bayındır, ameliyat sonrası ilk kontrolüne geldi. Skafoid kemiği, el bileğinin hareketini sağlayan önemli kemiklerden biridir. Skafoid kırığı; erken tanı ile doğru tedavi edildiğinde, hastada herhangi bir olumsuz etken yok ise kaynamasında sorun olmaz. Altay bu durumun bilincinde, çim sahalara bir an önce dönmek üzere tamamen konsantre olmuş durumda, sınırlı kondisyon çalışmaları ile hazırlıklara başladı. Hızlı geri dönüş yolunda bizler ve kulüp sağlık ekibi, tam destek ile onun yanındayız..."