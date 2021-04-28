Altay, Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalayacak
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalayacağını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, "Büyük" lakaplı teknik direktör Mustafa Denizli ile bugün sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük için anlaşılan Mustafa Denizli ile bugün saat 15.00'de Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirilecek.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulunmuştu. Mustafa Denizli de Altay'dan kendisine yapılan teklifi geri çevirmenin zor olduğunu açıklamıştı.
Video Haberler
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
- İmamoğlu: Tam kapanma kararına çok sevindim
- Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Kripto devi Binance'dan 'TL' açıklaması
- Soylu'dan tam kapanmayla ilgili denetim açıklaması
- Güney Kore'den 'kripto para' kararı
- Londra merkezli kuruluştan dolar tahmini
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- Torbalı'nın yeni belediye başkanı belli oldu
- Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
- Alkol yasağı üzerine hukukçulardan açıklama
- 'Türkiye savunma anlaşmasından çıkabilir'