Altay'ın acı günü; Yenal hayata veda etti

11 Ocak 2021 Pazartesi, 11:14

Ülke futboluna kazandırdığı önemli oyuncular ve antrenörlerle bilinen Altay, eski futbolcusu ve antrenörü Yenal Dinçakman'ı genç yaşta kaybetmenin acısını yaşıyor. İzmir doğumlu Dinçakman'ın (42) dün Bornova EVKA 3'teki evinde fenalaştığı ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Genç antrenör için otopsi yapılmasının beklendiği, cezane töreninin daha sonra belli olacağı ifade edildi. Altay'da 1998 yılında profesyonel olan Yenal Dinçakman, A takımda siyah-beyazlı formayla ilk maçına 8 Şubat 1998'de deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı çıktı.

Dinçakman, ilk deneyiminde Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de forma giyme heyecanını yaşadı. Gaziemirspor, Bergama Belediyespor, Aliağa Belediyespor, Karşıyaka, Tarsus İdmanyurdu, Pazarspor, Maltepespor, Hatayspor ve Şirinyerspor'da top koşturan Yenal Dinçakman, futbolu bıraktıktan sonra antrenör olarak Altay'da U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarını çalıştırdı. 42 yaşında hayata gözlerini yuman Dinçakman, son olarak Manisa Futbol Kulübü'nde U16 teknik sorumlusu olarak görev aldı.

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısından yetişen, profesyonel futbol takımımızda formamızı terletmiş, uzun yıllar altyapımıza hizmet etmiş antrenörlerimizden Yenal Dinçakman'ı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Arma sevgisiyle uzun yıllar gençlerimizi yetiştiren, futbol bilgisinin yanında kişiliğiyle öğrencilerine her zaman örnek olmuş Yenal Dinçakman'a Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm camiamız ve spor kamuoyuna başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.