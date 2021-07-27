Altaylı-Alçı arasında "Faşist" kavgası

27 Temmuz 2021 Salı, 10:59

Türkiye’deki göçmen dalgası üzerine Habertürk yazarları Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı arasında başlayan "Faşist" tartışması devam ediyor.

Nagehan Alçı bugünkü yazısında, isim vermeden kendisini "Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar, yalakalık uğruna 'Faşist' diye yaftalanamaz." Sözleriyle eleştiren Altaylı’ya yanıt verdi.

Alçı, Altaylı’yı kast ederek “Türkiye maalesef her şeyin birbirine karıştığı bir ülke. Kimin muhalif görünüp dolaylı yoldan 'rejime yalakalık' yaptığı belli olmaz…” ifadelerini kullandı.

Alçı, “Ben göçmenlerin yanında dururken mevcut rejimin göçmen politikasını da tenkit ediyorum. Göçmenlere kapıları açmak gibi doğru bir iş yaparlarken bu ülkede sistematik ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yapan kimi siyasetçileri de iç politik hesaplar uğruna tezgah altından destekledikleri kanaatindeyim. Kimi kast ettiğimi anlayan anlasın. Şimdilik isim vermek istemiyorum.” diye belirtti.

"KÖLE TÜCCARLARI"

Öte yandan Fatih Altaylı da bugünkü yazısında Alçı'ya seslendi. Altaylı, "Asıl faşist kendileri. Çünkü bunların göçmenleri umursamayan 'köle tüccarları'." dedi.

Altaylı şunları kaleme aldı:

"Bazıları Suriyeli ve Afgan ve bilumum milletten ülkemize gelen göçmenleri savunurken 'Bunlar olmasa sanayimiz çöker. Bunlar olmasa tarım biter. Bunlar olmasa enflasyon artar' diye sözde göçmen taraftarlığı yapıyor ve 'Misafirlik yeter. Suriyelilerin evlerine dönmelerini sağlayacak şartları oluşturalım' diyenlere de 'Faşis'” damgası vurmaya kalkışıyorlar.

Niye biliyor musunuz! Çünkü asıl faşist kendileri. Çünkü bunların göçmenleri umursamayan 'köle tüccarları'.

Onların derdi ise 'ucuz işgücü'.

Ve artık bunu utanmadan itiraf etmeye de başladılar.

Ama yine de biz faşistiz.

Köle tüccarları ise insan hakları savunucusu.

Tepemi attırmayın.

Vallahi küfür ederim."

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde, "Dingo'nun ahırına hoşgeldiniz" başlıklı bir yazı kaleme alan Fatih Altaylı, "Sınırlarımızı delik deşik etmekle kalmayıp, evlatlarımızı da delik deşik eden bu gizli işgal ordusu nasıl olur da elini kolunu sallayarak bu ülkenin her tarafında gezebilmektedir." demişti.

Nagehan Alçı ise Altaylı'nın yazısının ardından Habertürk'teki köşesinde isim vermeden Türkiye'nin göçmen politikasını eleştirenleri hedef almıştı. Alçı, "Kaba ırkçılık ve vandal faşizmden bile çok daha tehlikeli olan şey Türkiye’de 9-10 senedir yaşayan 5 milyon insanı bu ülkeden atma projesini sözde entelektüel kılıflarla sunmaya çalışmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Altaylı bugünkü yazısının "Roma İmparatorluğunu göç yıkmıştı" başlıklı bölümünde Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi. Altaylı, isim vermeden Alçı'ya "Böyle bir meseleyi gündeme taşıyanlar, yalakalık uğruna 'Faşist' diye yaftalanamaz." diye yanıt vermişti.