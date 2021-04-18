Altı çocuğu ile izinsiz ve ehliyetsiz dışarı çıkınca...

18 Nisan 2021 Pazar, 15:05

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Sakarya’da polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan polis ekipleri bir kamyoneti durdurdu. Yapılan kontrollerde kamyonetin yabancı uyruklu sürücüsü Z.M.S.A.’nın ehliyetsiz araç kullandığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edildi. Kamyonetin kasasında Z.M.S.A.’nın 6 çocuğunu da gören polis ekipleri şaşkınlık yaşadı.

Z.M.S.A’ ya sokağa çıkma kısıtlaması ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ayrı ayrı cezai işlem uygulanırken, kamyonetin sahibine de ehliyetsiz kişiye araç teslim etmekten 2 bin 698 TL ceza kesildi. Kuralları hiçe sayarak kamyonetin kasasına bindirdiği 6 çocuğu ile yolculuğunu sürdürürken ekiplere yakalanan ve cezai işlem uygulanmaması için polisleri ikna etmeye çalışan şahsın tüm çabaları yetersiz kaldı.

Öte yandan kamyonetin sahibinin koronavirüs sebebi ile karantinada olduğu öğrenilirken, Z.M.S.A.’nın ehliyeti bulunan bir yakını bölgeye gelerek aracı götürdü.