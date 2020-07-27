Altın fiyatları Covid-19 etkisiyle yeni tarihi rekor düzeye çıktı

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 08:40

Covid-19 pandemisinin etkisini yeniden artırdığına ilişkin gelişmelerin etkisiyle artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını 1,923.20 dolar ile yeni tarihi rekor düzeye taşıdı.

Yatırımcılar, birçok ülkede hızla artan yeni Covid-19 vakaları nedeniyle, ekonomide yaygın bir şekilde yeni kapanma ve kısıtlamaların gelebileceğine ilişkin endişelerle, başta altın olmak üzere güvenli liman sayılan yatırım araçlarına yöneldiler.

Altının 2020 yılında yeni zirve düzeye yükselmesinde, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Asya'nın önde gelen ülkeleri olmak üzere dünyanın en büyük merkez bankalarının, Covid-19 krizinin atlatılması için geliştirilen destek paketleri için büyük miktarlarda para basarak piyasaya sürmeleri etkili oldu.

Asya piyasaları yeni haftanın ilk işlem gününe, altındaki yükselişin de etkisiyle, düşüşlerle başladı.

Ons altının fiyatı yeni zirveyi gördükten sonra, önceki seansa göre yüzde 1.08 artışla 1,922.62 dolar düzeyine döndü.

27 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN NE KADAR?



Gram altın 421 liradan alınıyor, 424 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın 688 liradan alınıyor, 702 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?



Yarım altın 1.375 liradan alınıyor, 1.403 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 2.831 liradan alınıyor, 2.859 liradan satılıyor.