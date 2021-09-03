Altın fiyatlarında son durum (03.09.2021)
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,9 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 481,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 484,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.245 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.
Analistler, yatırımcıların ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere odaklandığını kaydederek, rapordaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde etkili olması sebebiyle varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini bildirdi.
Bugün ayrıca küresel bazda hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin gündemin odağında olduğunu anımsatan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.
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