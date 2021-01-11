Altın fiyatlarında son durum
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 444,6 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 3 altında 438,4 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 444,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını da 2.955 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, geçen hafta başlayan ABD tahvili getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin yeni haftanın ilk gününde de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.
Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi ve ABD'deki mali teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Telegram' kararı
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- “Sözde Cumhurbaşkanı” polemiği
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan 'Telegram' kararı
- RTE, AKP ve MHP için iki ankette önemli farklılıklar üzerine
- WhatsApp'tan gizlilik açıklaması
- Erman Toroğlu hakkında yeni gelişme
- Prof. Dr. Naci Görür'den Ankara depremi açıklaması
- Soylu’nun MHP eleştirisi silinecek!
- Tek seçeneğim Sinovac aşısı olsa ne yapardım?
- Kamalak'tan yeni 'ittifak' açıklaması
- Ankara'da deprem!
- “Sözde Cumhurbaşkanı” polemiği