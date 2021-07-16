Altın fiyatlarında son durum

16 Temmuz 2021 Cuma, 10:16

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlayarak saat 10:10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 500,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3.350 liradan satılıyor.

Dün 1.834 dolarla son bir ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.825 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dolar kurundaki düşüş eğiliminin yurt içinde altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini bildirdi. Dolar/TL, şu dakikalarda yüzde 0,6 azalışla 8,52 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlik ve artan enflasyon beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirten analistler, ons altında 1.830 doların kırılması durumunda 1.855 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.815 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.